Врачебный спецназ России провел в Сирии учения по приему раненых

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ /Сирия/, 7 декабря. /ТАСС/. Военврачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) российской группировки войск в Сирии провели учения по приему условно раненых в северо-восточном сирийском населенном пункте Эль-Камышлы - это примерно в 70 км восточнее зоны совместного патрулирования военнослужащими российской военной полиции и пограничной службы Турции. Как сообщил журналистам начальник МОСН Михаил Иванов, все задачи выполнены с соблюдением нормативов.

"У нас отрабатывался прием массового поступления раненых <…>. Врачами приемо-сортировочного отделения было принято правильное решение по сортировке раненых в указанные сроки по степени тяжести. Во все нормативы они уложились. Очередность была не нарушена. Своевременно и качественно были отработаны все элементы оказания медицинской помощи", - сказал Иванов.

В ходе тренировки медицинский бронеавтомобиль "Линза" доставил на территорию части четверых условно раненых, из которых двое с легкими ранениями, а еще двое нуждаются в срочной медицинской помощи. Врачи должны успеть правильно оценить состояние прибывших и оказать медицинскую помощь в течение часа.

По словам Иванова, при необходимости МОСН может развернуть несколько хирургических бригад. Также в отряде есть 30 коек для оказания стационарной медицинской помощи, окулист, дантист, ЛОР и другие специалисты. В госпитале есть рентген, УЗИ и клиническая лаборатория. Как пояснила начальник санитарно-эпидемиологического отделения МОСН Ирина Пономарева, врачи отряда также поддерживают здоровье военнослужащих и проводят вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса местного населения.

Передовая военная медицина

У военных медиков РФ в Сирии имеется различная лабораторно-диагностическая аппаратура. Также на авиабазе есть возможность проводить сеансы телемедицины с участием лучших специалистов России.

На вооружении российских военврачей - аэромобильные медицинские модули. На базе Хмеймим проходят регулярные тренировки по эвакуации раненых с отдаленных постов на вертолетах, оснащенных специальным медоборудованием, включающим аппараты ИВЛ и системы мониторинга жизненных показателей пациента. Отрабатывается эвакуация пострадавшего или больного с дальних постов на вертолетном модуле, что позволяет проводить интенсивную терапию в полете. С помощью такого модуля врачи могут следить за пульсом эвакуируемого, частотой дыхания и сердечного ритма в режиме реального времени на мониторах. Они приводятся в готовность в течение 20 минут и позволяют единовременно перевозить нескольких раненых или больных.

Наземная транспортировка пациентов осуществляется новейшим бронеавтомобилем "Линза", поступившем на вооружение в РФ, в частности в Центральном военном округе, в мае 2021 года. Он предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. В качестве базовой машины используется автомобиль с колесной формулой 4х4 из состава семейств "Тайфун". Его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до 8 кг тротила под днищем. Максимальная скорость передвижения - 105 км/ч.

Однако в условиях Сирии, где до постов с несущими службу россиянами могут быть сотни километров и эвакуация наземным транспортом займет многие часы, предпочтительнее вертолет - он позволяет значительно ускорить вывоз больных и раненых и повысить шансы на их выздоровление. Пилоты вертолетов и медики работают одной командой - за каждой машиной закреплена специальная бригада врачей.

По информации российского ЦПВС, всего с начала процесса урегулирования в Сирии медицинскими специалистами Министерства обороны РФ также оказана врачебная помощь более 132 тыс. сирийских граждан.