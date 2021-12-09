Герасимов: ОДКБ будет пресекать попытки проникновения экстремистов в Центральную Азию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Попытки проникновения террористов из Афганистана в Центральную Азию будут пресекаться силами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"ОДКБ будет пресекать попытки проникновения экстремистов из Афганистана в Центральную Азию. Организация остается надежным гарантом стабильности в Центральной Азии и способна обеспечить безопасность стран региона", - сказал Герасимов.

Он также отметил, что "в целях нейтрализации деятельности международных террористических организаций планируется продолжить совместно с партнерами по ОДКБ и ШОС реализацию мер по поддержанию стабильности и безопасности в регионе".

Начальник генштаба назвал деятельность террористических организаций основным дестабилизирующим фактором в Центрально-Азиатском и Ближневосточном регионах, чему во многом способствует успех движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.

"Не снижается активность в распространении идей радикального ислама таких террористических организаций, как ИГИЛ и "Аль-Каида" (обе организации запрещены в РФ). Отмечается увеличение числа их сторонников в отдельных государствах данных регионов. Толчком к этому послужил успех талибов (участники запрещенной в РФ организации) в Афганистане", - сказал Герасимов.

При этом он отметил, что система безопасности, выстроенная в этой стране за время нахождения там войск западной коалиции, продемонстрировала неспособность противостоять внутренним угрозам и развалилась до завершения их вывода. "Последствия обвала обстановки стали проблемой не только для граничащих с Афганистаном стран и государств Центрально-Азиатского региона, но и для мирового сообщества в целом", - констатировал начальник Генштаба.

Силовой потенциал ОДКБ

Развитие силового потенциала Организации Договора о коллективной безопасности является приоритетом сотрудничества в коалиционном военном строительстве, отметил Герасимов. "В рамках ОДКБ основные усилия направлены на совершенствование системы коллективной безопасности, повышение ее готовности адекватно реагировать на вызовы и угрозы безопасности государств - членов Организации", - сказал он.

По его словам, особое внимание сосредоточено на развитии силового потенциала в системе кризисного реагирования, укреплении миротворческой составляющей ОДКБ, повышении уровня взаимодействия с международными организациями и оборонными ведомствами других государств.

Так, на территориях стран - участниц ОДКБ на регулярной основе проводятся мероприятия совместной подготовки, отрабатываются контртеррористические действия и взаимодействие при выполнении миротворческих задач, сообщил Герасимов.

В ходе учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" отработаны совместные действия воинских контингентов по уничтожению террористических группировок и развертыванию миротворческих операций. На учениях "Славянское братство - 2021" и "Защитники дружбы - 2021" многонациональными коалиционными тактическими группами отработаны совместные специальные действия по блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований. На территории Киргизии успешно проведены совместные учения "Рубеж-2021" с подразделениями Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона безопасности. На территории Таджикистана отработан комплекс вопросов в ходе учений с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ - "Взаимодействие-2021", с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ - "Эшелон-2021" и с силами разведки - "Поиск-2021", сообщил начальник Генштаба.

"В целях укрепления мер доверия и решения вопросов безопасности Министерство обороны Российской Федерации продолжает наращивание масштабов взаимодействия с зарубежными партнерами. Приоритетное значение по-прежнему уделяется поддержанию партнерских и союзнических отношений с государствами - участниками СНГ, развитию военной составляющей ОДКБ", - сказал Герасимов.