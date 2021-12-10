Минобороны провело военно-исторический форум к 80-й годовщине битвы под Москвой

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в пятницу провело международный военно-исторический форум, посвященный 80-летию битвы за Москву и 125-летию маршала Советского Союза Георгия Жукова, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

На форуме выступали представители Совета Федерации, Госдумы, Минобороны, Росгвардии, Росархива, представители ветеранских организаций, музеев, историки. По данным Минобороны, на мероприятии присутствовали военные атташе из 19 стран. Форум прошел одновременно на 295 площадках. Как отметил на форуме председатель военно-научного комитета - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин, "битва под Москвой продемонстрировала всему миру силу и несокрушимую мощь нашего государства, непоколебимую веру в победу, стойкость, мужество и непревзойденный героизм советского народа".

"Можно по-разному относиться к отдельным операциям и сторонам битвы под Москвой, так или иначе оценивать решения военачальников и действия войск, дискутировать о причинах неудач или успехов, - отметил генерал. - Но какими бы различными ни были мнения военных специалистов и историков по некоторым аспектам, все они единодушны в одном: все, что произошло под Москвой осенью и зимой 1941-1942 годов, повлияло на судьбу Европы, а через нее и на остальной мир гораздо больше, чем любая операция или сражение в то время на других фронтах и театрах войны".

Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. После оборонительных действий под командованием генерала армии Жукова началось крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта. Враг был отброшены на сотни километров от столицы.