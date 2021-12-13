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Один сирийский военнослужащий погиб и четверо пострадали после обстрела боевиками

Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил в провинции Идлиб. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Флайфель позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кафр-Мус погиб один сирийский военнослужащий, еще четверо получили ранения", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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