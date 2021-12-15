Один сирийский военнослужащий погиб после обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Обстрел боевиками позиций правительственных сил в провинции Идлиб привел к гибели военнослужащего сирийской армии, еще один сирийский военный был ранен. Об этом в среду сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, погиб один сирийский военнослужащий. В результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хаззарин, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), из них два - в провинции Алеппо, два - в провинции Латакия и один - в провинции Хама.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.