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Инспекторы России проверят военный объект в Норвегии в рамках Венского документа

Такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники, пояснил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские инспекторы оценят военный объект Вооруженных сил Норвегии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Норвегии. Посещение по оценке будет проводиться 16 декабря 2021 года в течение одного дня", - сказал Рыжков.

Он пояснил, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

"В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Норвегии в месте его обычного расположения в мирное время. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - добавил начальник центра.

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