Замминистра обороны наградил военных атташе ведомственными наградами

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин вручил ведомственные награды представителям аппаратов военных атташе при посольствах иностранных государств в РФ. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"За последнее время уровень взаимодействия с Российской Федерацией в оборонной сфере (и это касается всех государств) заметно возрос. Повысилось количество и качество двусторонних мероприятий в военной области, расширилось участие ваших военнослужащих в международных учениях, Армейских международных играх и других видах деятельности, организуемых Российской Федерацией", - приводит ведомство слова заместителя министра обороны.

Также Фомин подчеркнул, что "работа военного атташе, с одной стороны, является весьма почетной, а с другой - подразумевает высокую степень ответственности и самоотдачи".

"На протяжении всего срока пребывания в России в этой должности, в непростых условиях, связанных с рядом ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции, вы демонстрировали свой профессионализм, разумный подход к делу и нацеленность на результат", - отметил он.

В заключении церемонии Фомин поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, благополучия и удачи.