Парадный расчет Преображенского полка принял участие в параде в Бангладеш

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в параде в Народной Республике Бангладеш, посвященном 50-летию победы в войне за независимость этой страны. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"16 декабря 2021 года делегация Минобороны России под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Алексея Кима приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию победы в войне за независимость Народной Республики Бангладеш", - говорится в сообщении.

В ознаменование победы в войне 1971 года в параде в городе Дакка принял участие парадный расчет военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа, уточнили в российском военном ведомстве.

"СССР оказал Бангладеш существенную политическую поддержку и помогал восстановить разрушенную войной экономику. Советские моряки в апреле 1972 года участвовали в разминировании порта Читтагонг и очистке его от затонувших судов", - отметили в Минобороны.