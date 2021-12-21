Путин заявил, что ВС России выполнили все поставленные перед ними задачи на 2021 год

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в экстраординарный 2021 год выполнили все поставленные перед ними задачи, заявил президент России Владимир Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. Мы и так с вами это хорошо понимаем. В первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи", - сказал Путин.

Он заметил, что развитию вооруженных сил, укреплению обороноспособности России всегда уделялось, уделяется и будет уделяться повышенное внимание.

"Сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны обсудим, что сделано в сфере военного строительства в 2021 году, какие результаты достигнуты по основным направлениям и, конечно, определим задачи на будущее - так, как мы всегда с вами делаем на ежегодных коллегиях", - резюмировал президент.

Сирия и Карабах

По словам президента, присутствие российских военных в Сирии вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране. "Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике", - сказал Путин.

Президент также поблагодарил российских миротворцев в Карабахе за профессионализм, выдержку и стойкость.

"Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры", - сказал Путин.

"Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость", - добавил президент.

Вакцинация в войсках

Почти стопроцентная вакцинация от ковида в Вооруженных силах России позволила защитить военнослужащих и гарантировать высокую боеготовность, отметил Путин.

"Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что тяжелые случаи с заболеванием ковидом все равно есть в армии, "и потери есть - небоевые". "Но в целом вооруженные силы справились с этой проблемой", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.