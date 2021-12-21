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Шойгу: США наращивают передовое военное присутствие у российских границ

США наращивают передовое военное присутствие у российских границ - Шойгу.

Молния
Шойгу заявил, что боевые возможности Вооруженных сил РФ возросли на 12,8%
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