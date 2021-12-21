ООН против боевых роботов с искусственным интеллектом. В чем суть спора с военными?

Смертоносные автономные системы. Это тип военных систем, способных без участия человека находить и поражать цели на основе библиотеки образов, заложенных в базе. Иначе: та система, которая может без команды оператора применить оружие. Сегодня ИИ в военном секторе не принимает такие решения самостоятельно. Система может обнаружить и распознать вероятную цель и предложить варианты оператору.

"То есть пока принято считать, что человек отдает команду на атаку. Хотя проверить, действительно ли аппарат действовал не автономно, практически невозможно. В декабре 2016 года под эгидой ООН создана группа правительственных экспертов для рассмотрения вопроса о возможности регулирования смертоносных автономных систем. Для упрощения дискуссии участники согласились считать, что в мире пока не созданы САС. Это было сделано, чтобы не затрагивать интересы стран, уже имеющих высокоавтоматизированные или полуавтономные и прочие подобные системы. Военные разработки такого рода, как правило, секретны и строго охраняются, поэтому не всегда можно понять, на что действительно способны некоторые из них. В частности, что станут делать системы в случае потери связи в процессе боевых действий, а это происходит постоянно. Так, Израиль ранее производил дроны-камикадзе, способные атаковать самостоятельно, без участия оператора. Под давлением общественности производитель изменил модель управления этими беспилотниками. Сегодня он заявляет, что беспилотники работают по команде оператора. Но достоверно убедиться в этом почти невозможно", — говорит Вадим Козюлин, профессор Академии военных наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России, консультант ПИР-Центра.