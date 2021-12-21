Россия развернула две военные базы в Арктическом регионе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новые военные базы созданы в Арктике, также идет реконструкция пяти аэродромов региона. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов", - заявил он.

По словам министра, также завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов.