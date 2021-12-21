За год в ВС России построили 66 новых хранилищ боеприпасов и четыре топливохранилища

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Шестьдесят шесть новых хранилищ боеприпасов и топливохранилищ на аэродромах построены за прошедший год. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Продолжается совершенствование системы хранения ракет и боеприпасов. Построено 66 современных хранилищ, а их общее число достигло 602", - заявил он.

По его словам, также продолжается партнерская работа по строительству топливозаправочных комплексов на военных аэродромах.

"В текущем году построено четыре ТЗК (топливозаправочных комплексов - прим. ТАСС)", - уточнил Шойгу.