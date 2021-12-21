Сухопутные войска России получили более 2,4 тыс. образцов техники

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска России (СВ) получили в текущем году более 2,4 тыс. образцов техники. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В Сухопутные войска поставлено более двух тысяч четырехсот новых и модернизированных образцов", - проинформировал Шойгу.

По его словам, также был сформирован ряд новых воинских частей. "Развернуты две новые дивизии - мотострелковая и танковая, а также ракетная и зенитная ракетная бригады", - сказал глава Минобороны.