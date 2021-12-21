{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сухопутные войска России получили более 2,4 тыс. образцов техники

Также был сформирован ряд новых воинских частей, отметили в Минобороны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска России (СВ) получили в текущем году более 2,4 тыс. образцов техники. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В Сухопутные войска поставлено более двух тысяч четырехсот новых и модернизированных образцов", - проинформировал Шойгу.

По его словам, также был сформирован ряд новых воинских частей. "Развернуты две новые дивизии - мотострелковая и танковая, а также ракетная и зенитная ракетная бригады", - сказал глава Минобороны.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Пандемия COVID-19
Минобороны выполнило поручения президента по оказанию медпомощи 16 регионам России
Также помощь оказана семи иностранным государствам
Читать полностью