Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из Великобритании вопросы безопасности

ОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказали в российском военном ведомстве.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия якобы представляет угрозу для национальной безопасности страны и общепринятых демократических ценностей.

