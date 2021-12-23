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Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из Великобритании вопросы безопасности

Начальник штаба обороны Великобритании ранее заявил, что Россия якобы представляет угрозу для нацбезопасности страны и общепринятых демократических ценностей

ОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказали в российском военном ведомстве.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия якобы представляет угрозу для национальной безопасности страны и общепринятых демократических ценностей.
 

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