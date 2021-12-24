Комплекты ЗРК малой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска в 2022 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска в следующем году. Об этом сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Впервые в следующем году в части ПВО поступят взводные комплекты боевых машин "Гибка-С", - сказал Леонов в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня войсковой ПВО, отмечаемой 26 декабря.

Он отметил, что боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

По словам Леонова, в соединения военных округов также будет продолжена поставка современного переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК "Верба", имеющего высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех.

Зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" малой дальности предназначен для обеспечения ПВО и способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба" и установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М" разработки Военно-промышленной компании. "Гибка-С" является первым отечественным самоходным комплексом малой/сверхмалой дальности действия типа VSHORAD. Ранее машины данного типа, оснащенные ракетами ПЗРК, в России не производились.