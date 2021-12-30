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Сирийский военнослужащий пострадал в результате обстрела в Латакии

За сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела в провинции Латакия. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Бариша по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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