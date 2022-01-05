Чемезов сообщил, что в России произведено около 200 самолетов SSJ-100

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. РФ всего произвела около 200 самолетов SSJ 100, в ближайшее время передаст авиакомпаниям около 20 новых машин, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"По "Суперджетам" несколько слов. У нас более 170 машин в эксплуатации и чуть более 20 произведено, в ближайшее время мы будем уже передавать в авиакомпании, такие как "Россия", Red Wings и "Азимут", - сказал он.

Чемезов отметил, что авиакомпания "Азимут" эксплуатирует только самолеты SSJ 100 с хорошими результатами и налетом до восьми-девяти часов в сутки. "Надеюсь, что положительный опыт этой компании будет способствовать расширению использования данного самолета и другими российскими авиакомпаниями", - сказал он.