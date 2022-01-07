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Самолеты ВКС РФ с миротворцами ОДКБ вылетели с аэродрома Чкаловский в Казахстан

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. 12 военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский с военнослужащими миротворческого контингента ОДКБ и техникой в Казахстан. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны России.

"12 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский для оперативной доставки военнослужащих и техники ВДВ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген Республики Казахстан", - сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что после прибытия подразделения из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступят к выполнению поставленных задач.

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