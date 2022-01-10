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В провинции Идлиб в результате обстрелов пострадали трое сирийских военных

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Трое сирийский военных ранены в сирийской провинции Идлиб в результате обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Телль-Заджрим по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хараб-эш-Шейх, ранен один сирийский военнослужащий. В результате обстрела из реактивных систем залпового огня, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Каф-Небель, ранено двое сирийских военнослужащих", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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