Самолет ВКС России доставил в Москву из Казахстана 84 россиянина

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России доставил в понедельник в Москву из Казахстана 84 россиянина. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Второй (за понедельник - прим. ТАСС) самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 84 гражданина России из Алма-Аты", - уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, накануне самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1 635 российских граждан.