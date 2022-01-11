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Завод "Янтарь" в 2022 году спустит на воду фрегат для ВМС Индии "Тамала"

Генеральный директор ПСЗ Илья Самарин сообщил, что работа на кораблях идет по графику

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Второй по счету фрегат проекта 11356 "Тамала", строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" (Калининград) для ВМС Индии, будет спущен на воду в текущем году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ПСЗ Илья Самарин.

"Работа на обоих кораблях идет по графику. Второй корабль проекта 11356 "Тамала" завершает стапельный этап формирования корпуса и погрузки оборудования, он планируется к спуску на воду в 2022 году", - сказал он.

По его словам, спущенный на воду в ноябре прошлого года первый фрегат проекта 11356 "Тушил" находится в стадии достройки.

ПСЗ "Янтарь" вел строительство шести кораблей проекта 11356 для Черноморского флота, который успел получить фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Из-за отказа украинского предприятия "Зоря-Машпроект" поставить для российских кораблей силовые установки дальнейшее строительство кораблей было остановлено. Два фрегата под именами "Тушил" ("Адмирал Бутаков") и "Тамала" ("Адмирал Истомин") в настоящее время достраиваются для ВМС Индии. Судьба корпуса шестого корабля, который должен был получить имя "Адмирал Корнилов", до сих пор остается неясной.

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