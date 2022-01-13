Путин встретится с Шойгу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг заслушает доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о работе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня президент примет министра обороны [Сергея] Шойгу с докладом по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане. Это будет открыто, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля.

В ряде городов Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно.

После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.