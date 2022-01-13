Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно. Об этом доложил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

"Завтра выводим 14-ю бортами все силы наших коллег из Армении, Таджикистана, Белоруссии, киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом, своим ходом, далее в течение пяти дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа", - заявил Шойгу.

По словам российского министра, миротворцы ОДКБ в Казахстане приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность.

"Приняли под охрану 14 объектов на сегодняшний день, объектов, представляющих особую важность: это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность государства. И по просьбам руководства Казахстана, и по вашему поручению взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае захвата террористами", - сказал Шойгу.

Кроме того, как отметил министр обороны, ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан позволил высвободить для борьбы с бандитами около 1,6 тыс. сотрудников силовых структур республики. "За счет такого темпа операции удалось в первые дни высвободить порядка 1,6 тыс. сотрудников силовых структур Казахстана, которые включились активно в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику", - сказал Шойгу.

По его словам, было налажено устойчивое управление миротворческим контингентом, создан штаб. Командующим силами был определен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. "Отработали все, что было ранее отработано на учениях, - это движение передовой группы, высадка первого эшелона, взятие под контроль инфраструктуры, которая позволит наладить тот самый мост и ту самую работу", - отметил министр обороны.