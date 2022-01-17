Инспекторы России проверят военный объект в Великобритании в рамках Венского документа

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские инспекторы оценят военный объект Вооруженных сил Великобритании в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании", - приводит слова Рыжкова газета "Красная звезда".

Посещение будет проходить в течение одного дня 18 января. Как уточнил начальник центра, такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

"В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения мирного времени, на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - добавил Рыжков.