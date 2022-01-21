Более 20 подразделений ЦВО будет задействовано для борьбы с половодьем в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Более 20 подразделений из состава инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) подготовлено для борьбы с весенним половодьем и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в 2022 году. Об этом журналистам сообщил начальник инженерных войск ЦВО полковник Андрей Гандзюк.

"13 подрывных и девять эвакуационно-спасательных групп, укомплектованных специалистами инженерных войск, подготовлено в ЦВО для борьбы с весенним половодьем", - сказал он, уточнив, что в состав групп вошли более 300 военнослужащих и около 80 единиц специальной техники.

Гандзюк отметил, что подготовленные силы и средства позволят противостоять природным бедствиям, связанным с весенним половодьем, на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

В прошлом году специалисты инженерных войск ЦВО спасли от подтопления более 60 населенных пунктов в Башкирии, Удмуртии, Туве, Красноярском крае, Челябинской и Оренбургской областях, добавил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Инженеры восстанавливали нарушенные снежными завалами транспортные сообщения между населенными пунктами и боролись с природными пожарами.

21 января ежегодно отмечается День инженерных войск. Празднование приурочено к дате издания в 1701 году указа царя Петра I о создании в Москве "Школы пушкарского приказа". Современные инженерные войска были созданы в ходе организации Рабоче-крестьянской Красной Армии.