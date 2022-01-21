МО РФ: привлечение США к ликвидации сбежавших террористов в Сирии может привести к жертвам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Привлечение вооруженных сил США к ликвидации террористов, которые ранее сбежали с территории тюрьмы в городе Хасеке, может привести к жертвам среди мирного населения. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он уточнил, что неустановленное число лиц, причастных к терроризму, могли сбежать из тюрьмы в районе сирийского города Хасеке, подконтрольной курдским формированиям, в результате нападения на нее. "К операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы террористов привлечена боевая авиация вооруженных сил США. Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей", - заявил Журавлев во время брифинга в пятницу.

Замруководителя центра подчеркнул, что ситуация на северо-востоке Сирии вызывает сильную озабоченность.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает руководство так называемой "автономной администрации северо-востока Сирии" отказаться от конфронтации с законным сирийским правительством и обеспечить безопасность гражданского населения и общественных учреждений в указанном районе совместно с органами безопасности и охраны правопорядка", - подчеркнул Журавлев.

В ночь с четверга на пятницу банда группировки "Исламское государство" (ИГ, деятельность запрещена в РФ), проникшая в Хасеке, пыталась взять штурмом расположенную там тюрьму, где содержатся свыше 3 тыс. заключенных, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах ИГ. По сведениям телеканала "Аль-Хадас", напавшие боевики подорвали у входа на территорию пенитенциарного учреждения два заминированных автомобиля, чтобы облегчить побег заключенным.

Бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС) в ходе операции сумели задержать 89 террористов, бежавших из тюрьмы в городе Хасеке, сообщило в пятницу агентство Фират. По его информации, отряды СДС продолжают зачистку кварталов на южной окраине города. При отражении атаки погибли 23 курдских бойца и шесть мирных граждан, которые оказали сопротивление террористам. Командование СДС перебросило в Хасеке элитные спецподразделения, в операции участвовали также беспилотные летательные аппараты ВВС США.