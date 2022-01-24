Латвия проведет военную инспекцию в Брянской и Смоленской областях

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Латвийские инспекторы с 24 по 29 января посетят российские военные объекты в Брянской и Смоленской областях для оценки масштабов военной деятельности. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"С 24 по 29 января Латвия проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сказал Рыжков. Он уточнил, что определенный Латвией район расположен в Брянской и Смоленской областях, он охватывает площадь 13,2 тыс. кв. км.

По его словам, Россия дала согласие на эту инспекцию.

Рыжков отметил, что подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности.

"В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности", - добавил Рыжков.