Более 70 единиц вооружения поступят на военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Военные базы РФ, дислоцированные в Таджикистане и Киргизии, получат на вооружение более 70 единиц военной техники до конца 2022 года. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В российские военные базы, дислоцированные в Киргизии и Таджикистане, поступит более 70 единиц вооружения и военной техники в текущем году", - сказал он.

Объединенная российская военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.