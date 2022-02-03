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Два самолета Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

В Минобороны сообщили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Англии
© Минобороны России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежскими морями, а также над Атлантическим океаном. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Англии, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

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"Два стратегических ракетоносца Ту-95 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. "На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Англии", - сказали в Минобороны РФ.

В ходе полета экипажи самолетов Ту-95 отработали дозаправку в воздухе. Продолжительность полета составила около 15 часов.

В российском военном ведомстве также заявили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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