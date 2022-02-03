Министры обороны России и Белоруссии посетили этап совместных учений на полигоне Брестский

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин наблюдали за этапом отработки учебно-боевых задач в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Этап с боевой стрельбой общевойсковых и десантных подразделений с применением огня артиллерии, отработкой ударов штурмовой и армейской авиации прошел в четверг на полигоне Брестский. Артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск России и Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали уничтожение боевой техники и личного состава условного противника.

К огневому поражению привлекались дивизион 152-х мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120 мм самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометная батарея 2С12 ("Сани") и минометная батарея 2Б23 ("Нона-М1").

Авиационную поддержку подразделений вооруженных сил России и Белоруссии, задействованных в проверке, осуществили самолеты Як-130 и Су-25.

Для нанесения авиационного удара по объектам условного противника была проведена воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов совместной тактической группы. По целеуказаниям передового авиационного наводчика самолетами Як-130 и Су-25 нанесен удар по технике и живой силе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами.