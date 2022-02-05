Расчеты "Корнетов" базы РФ в Таджикистане поразили цели "противника" на тренировке в горах

ПОЛИГОН ЛЯУР /Республика Таджикистан/, 5 февраля. / ТАСС/. Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели тренировку по поражению целей условного противника на горном полигоне Ляур. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

В 2021 году на вооружение базы поступила партия новых современных "Корнетов".

"В ходе практических занятий на горном полигоне Ляур в Республике Таджикистан расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" российской военной базы выполнили развертывание, поиск, захват цели, а также смену огневых позиций. Всего расчеты ПТРК условно поразили мишени, имитирующие бронированную и легкую колесную технику условного противника на разных дальностях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в процессе подготовки к эксплуатации "Корнетов" личный состав противотанкового подразделения базы прошел переобучение в профильном учебном центре Минобороны России в Саратовской области.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявлял, что в прошлом году три мотострелковых батальона 201-й базы были полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба". Кроме этого, в соединение были поставлены снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.