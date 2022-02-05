Сирийского военного ранили во время снайперского обстрела в провинции Алеппо

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сирийский военнослужащий получил ранение во время снайперского обстрела со стороны террористов в провинции Алеппо. Об этом сообщил на брифинге в субботу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Бариша по позициям правительственных сил в район населенного пункта Сафсафа, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.

По словам замруководителя Центра, российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. В течение суток гуманитарные акции не проводились.

"Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 051 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тыс. тонн", - добавил Журавлев.