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Кризис в Сирии

Снайпер боевиков ранил сирийского военного в провинции Идлиб

За сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий правительственных сил Сирии получил ранение от снайперского огня боевиков в провинции Идлиб. Об этом в воскресенье сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, ранен один сирийский военнослужащий", - сообщил он.

Как уточнил Журавлев, всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), в провинциях Идлиб и Алеппо - по два обстрела.

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