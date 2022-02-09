Чапай, доплыви! О характере, боях и недолгой жизни прославленного начдива

Существует мнение, что о Чапаеве стало известно только благодаря книге Дмитрия Фурманова и снятому впоследствии фильму режиссеров Васильевых. Однако на самом деле Чапаев, толком не обучаясь ни грамоте, ни военному искусству (с учебой у него ни в одном заведении не сложилось, он всегда предпочитал теории практику и действие), выстроил довольно успешную военную карьеру уже к осени 1916 года.
Практически за два года он вырос от солдата до фельдфебеля первой роты, то есть самого старшего унтер-офицера (категория военнослужащих младшего командного состава в русской армии с конца XVII века до 1917 года).
Его награды тоже говорят сами за себя: он стал почти полным георгиевским кавалером (три Георгиевских креста) и имел Георгиевскую медаль IV степени. Имеются свидетельства, что он был полным георгиевским кавалером, но документов о Георгиевском кресте I степени по сей день найти не удалось.
Воспоминания очевидцев и современников Чапаева позволяют сделать о нем вывод и как о харизматичном руководителе, пользовавшемся искренней преданностью бойцов и высоким авторитетом у них, и искусном тактике боя, который одерживал победы в значительных операциях, и как о симпатичном человеке твердых убеждений, который за короткий срок сумел создать уездную Красную гвардию, собрав в нее 14 отрядов. Но начнем с начала.
Крестьянин-краснодеревщик
Родился Василий третьим ребенком в крестьянской семье 28 января по старому стилю (9 февраля по новому) 1887 года, место рождения — деревня Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии.
Спустя несколько лет семья переехала в город Балаково Самарской губернии, где Василий проучился в церковно-приходской школе — впрочем, недолго, до третьего класса. За шалость его посадили в карцер (старую пожарную каланчу) без верхней одежды. Был январь, мальчик промерз настолько, что решился выломать стекло и выпрыгнуть из окна.
Благодаря сугробам он не расшибся, а благодаря сердобольным прохожим получилось добраться до дома. До весны Василий болел, и после выздоровления опыт учебы решено было не продолжать. В эти годы юноше приходилось подвизаться на подработках у купцов, торговцев и даже шарманщиков, в конце концов Василий присоединился к отцу и тоже стал плотничать, достигнув в этом мастерстве довольно высокого уровня — их бригаде доверяли не только мелкую работу, но и строительство и отделку храмов.
Сам Чапаев, по воспоминаниям его ближайшего военного соратника Ивана Кутякова, утверждал, что грамоте нигде не учился и "так и остался неучем". А с дивизией "управляться" научился сам — "через партию, через революцию". Все это скорее можно отнести к литературным и идеологическим приемам того времени (книга Кутякова написана в 1936 году).
Возможно, выдуманные факты биографии и некое безобидное (всегда не без самоиронии) позерство, о котором говорят современники, объясняются тем, что Чапаев с юности любил театр и даже сам организовывал любительские постановки.
В 1908 году его призвали на военную службу, но через полгода комиссовали — по одной версии, из-за обнаруженного бельма на глазу, по другой — из-за неблагонадежности старшего брата (впоследствии казненного "за подстрекательство против царя"). Документы, из которых можно было бы понять реальную причину прекращения службы, также не найдены. Так или иначе, через полгода Василий вернулся домой.
В 1909 году Чапаев женился на дочери священника Пелагее Метлиной. Очевидно, по большой любви, потому что венчаться молодым пришлось, как тогда выражались, "самокруткой" — против воли родителей, что в то время, к тому же в крестьянской семье, было из ряда вон выходящим случаем: отец был категорически против, чтобы крестьянский сын связал жизнь с "белоручкой" (впоследствии выяснилось, что он был насторожен не зря — она оставила детей мужу и создала другую семью). Не одобряли выбор Пелагеи и ее родители: они мечтали о состоятельном женихе.
За несколько лет брака в семье родились трое детей: Александр, Клавдия и, одновременно с началом Первой мировой, младший Аркадий.
Первая мировая
В сентябре 1914 года Чапаева призвали на фронт, сначала в запасной полк, но довольно быстро он отправился на передовую. В приказе по 326-му пехотному Белгорайскому полку №5 от 4 января 1915 года значится, что Василия Чапаева зачислили в 1-ю роту ратником ополчения и поставили на довольствие "с 4 сего января".
Уже в первых боях Чапаев показал храбрость, волю и решительность. В мае 1915 года, как вспоминает его сослуживец по 326-му Белгорайскому полку М. Шалямов, он отличился, продемонстрировав умение сеять панику не только среди солдат, но и офицеров неприятеля. "Вот ползут, ползут… Вдруг Чапаев как вскочит да как крикнет: "Ура!" А за ним и остальные на все голоса. Цепь неприятеля дрогнула, стала отступать назад, паника у них тут сотворилась. И мы в своих окопах хоть на короткий час покой увидели. После того, как только опасность — все на Василия Ивановича смотрим: как он выручать нас будет. Всегда выручал".
Василий Чапаев за эти годы участвовал в Брусиловском прорыве, был несколько раз ранен и контужен.
В первой половине 1917 года, когда дисциплина в войсках уже хромала и было совершенно очевидно, что близка политическая буря, Чапаев перебрался в Николаевск (ныне Пугачев Саратовской области), где, по воспоминанию партийного секретаря компартии Арсения Михайлова, решил стать большевиком, заявив: "Я вот приехал из Саратова, состоял там в федерации анархистов-коммунистов. Хочу записаться членом в вашу партию".
Революционные события
В Николаевске Чапаев стал уездным военным комиссаром и занялся формированием первых частей Красной армии из наиболее "сознательных и организованных элементов трудящихся масс". Это удалось довольно быстро, поскольку Чапаев не позволял распродавать оружие и обмундирование, так что первый красногвардейский отряд был сформирован на базе 138-го пехотного запасного полка.
Скоро начались первые боестолкновения с восстававшими под руководством офицеров, эсеров и сыновей местных купцов казаками, которые считали земли Самарской и Саратовской губерний своими. В этих столкновениях в 1918 году был зверски убит младший брат Василия Григорий — военный комиссар города Балакова.
А вскоре появились и белочехи, с которыми чапаевцам пришлось воевать летом и осенью 1918 года.
Бывший царский генерал Новицкий, поддержавший красных, помощник Фрунзе, характеризовал Чапаева как "весьма искусно и скрытно" выполняющего маневры, тем самым решая бои "в нашу пользу".
Сначала Чапаев был командиром бригады, которая вошла в состав дивизии Николаевских полков, затем возглавил Николаевский красногвардейский отряд, преобразованный во 2-й Николаевский полк.
Приходилось ему противостоять не только "чужим", но и "своим". Из-за горячего темперамента, смелости, нестандартных решений, способности брать на себя большую ответственность, чем предполагали официальные обязанности, у него были недоброжелатели, называющие его приемы "партизанщиной" в худшем понимании этого слова. Однако авторитет Чапаева среди бойцов к этому времени был уже настолько высок, что Реввоенсовет поддерживал его, понимая: если с Чапаевым что-то случится, войска будут серьезно деморализованы.
Академия Генштаба и снова фронт
Чапаева признавали как "храброго командира, пользовавшегося авторитетом и любовью бойцов". Однако, как оценивал его временно командующий IV советской армией Александр Балтийский, на технике управления войсками сказывается "отсутствие общего военного образования": "Можно быть уверенным, что природные дарования т. Чапаева в сочетании с военным образованием дадут яркие итоги".
В ноябре 1918 года Чапаева направили в Академию Генерального штаба РККА. Однако уже в декабре в Реввоенсовет пришло прошение: "Прошу вас отозвать меня в штаб IV армии на какую-нибудь должность, командиром или комиссаром в любой полк, так как преподавание в академии не приносит мне никакой пользы. Что преподают, я это уже прошел на практике". Несмотря на то что в прошении ему было отказано, Чапаев покинул академию.
В марте 1919-го Чапаева назначают начальником Александрово-Гайской группы войск, а в конце марта по приказу командующего Южной группой Восточного фронта РСФСР Михаила Фрунзе — начальником 25-й стрелковой дивизии.
Дивизия действовала против главных сил белых, участвовала в отражении наступления армий адмирала Колчака, в Бугурусланской, Белебейской и Уфимской операциях весной и летом 1919-го, предрешивших провал колчаковского наступления.
В этих операциях маневренная тактика стала визитной карточкой Чапаева и его дивизии. Даже белые выделяли Чапаева и отмечали его организаторские способности. Крупным успехом стало форсирование реки Белой, результатом чего стало взятие Уфы 9 июня 1919 года и дальнейший отход белых.
Тогда Чапаева, находившегося на передовой, ранили в голову, но он остался в строю. За боевые отличия его наградили высшей наградой Советской России — орденом Красного Знамени. Почетных революционных Красных знамен впоследствии удостоили и его дивизию (девять полков и 25-й кавалерийский дивизион).
После Уфимской операции чапаевская дивизия была вновь переброшена на фронт против уральских казаков. С июля 1919 года с дивизией он вновь сражался за Уральск, который захватил 11-го числа.
Гибель Чапаева
Действовать приходилось при жаркой погоде в степной местности, затруднено было снабжение дивизии как продовольствием, так и боеприпасами, кроме того, казачество хорошо знало местность и превосходило чапаевцев в коннице. Подобная обстановка постоянно угрожала флангам и тылу. О тяжелой ситуации знали, конечно, враги, которые тщательно готовились к крупному рейду на штаб Чапаева. Их задачей было обезглавить войска фактически всей IV армии, изолировать группы частей друг от друга.
Борьба сопровождалась взаимным ожесточением, безжалостным обращением с пленными (обе стороны в плен старались не брать, воюя на уничтожение).
В ночь на 5 сентября 1919 года штаб дивизии Чапаева находился в тыловом Лбищенске. Уральские казаки, действуя незаметно, заняли город, и это дало им возможность внезапного нападения. Одновременно с этим начальник штаба Николай Новиков доложил Чапаеву, что ни конной разведкой, ни разведывательными полетами авиаотряда, проведенными утром 4 сентября и вечером в течение нескольких дней, противник в тылу не обнаружен. Однако что-то, очевидно, подсказывало Чапаеву, что эти сообщения не соответствуют действительности, и он велел усилить охрану.
Однако накануне налета вся охрана города была снята, обезоружена и отправлена на отдых по распоряжению неустановленного лица. Разные исследователи и очевидцы, начиная с Ивана Кутякова (который принял командование дивизией после гибели Чапаева), строили различные предположения относительно того, кто мог способствовать победе белоказаков. Однако личности изменников так и не установлены.
В результате внезапного нападения многие бойцы и командиры дивизии погибли. Оказалась эта битва трагической и для Чапаева. Он был ранен в руку и голову и, по одной из версий, утонул, переправляясь через реку Урал.
По другой версии, четыре бойца, служившие при штабе (двое — венгерские интернационалисты), переправили Чапаева через реку Урал на снятых воротах. По рассказу дочери Чапаева Клавдии, начдив скончался по пути на берег и был захоронен сразу после переправы, причем на месте захоронения намеренно не оставили даже холмика, опасаясь, что найдутся желающие поглумиться над телом начдива.
Новый политический комиссар 25-й стрелковой дивизии Сысойкин так доложил в Реввоенсовет IV армии после занятия Лбищенска 7 сентября 1919 года: "На берегу Урала трупов было много, товарища Чапаева не было. Он был убит на середине Урала и утонул на дно. Политические сотрудники в большинстве расстреляны". Ни живым, ни мертвым начдива так и не нашли. Ему навсегда осталось 32 года.
Однако дивизия, несмотря на удар и отступление, не была деморализована, как рассчитывали белоказаки, она продолжала бои. 11 сентября Михаил Фрунзе обратился к войскам: "Пусть не смущает вас ничтожный успех врага, сумевшего налетом кавалерии расстроить тыл славной 25-й дивизии и вынудить ее части несколько отойти к северу. Пусть не смущает вас известие о смерти доблестного вождя 25-й дивизии тов. Чапаева и ее военного комиссара тов. Батурина. Они пали смертью храбрых, до последней капли крови и до последней возможности отстаивая дело родного народа. <...> В увековечение славной памяти героя 25-й дивизии тов. Чапаева Революционный военный совет Туркестанского фронта постановляет: присвоить 25-й дивизии наименование дивизии имени Чапаева".
Продолжили дело отца и его дети. Старший сын начдива, Александр, сначала закончил аграрный техникум, но на срочной службе понял, что армия — его призвание, в дальнейшем стал военачальником, воевал в Великую Отечественную, был генерал-майором артиллерии; младший, Аркадий, был летчиком, капитаном, командовал 90-й тяжелобомбардировочной эскадрильей ВВС РККА.
Юлия Острогожская
При подготовке материала были использованы источники: 1. Энциклопедия "Всемирная история". 2. П. Аптекарь. "Чапаев. Жизнь замечательных людей". 3. Чапаева К., Чапаев А., Володихин Я. Чапаев Василий Иванович. Очерк жизни, революционной и боевой деятельности. Чебоксары, 1987. 4. Дейнес В. Чапаев. Великие исторические персоны. Вече, 2010. 5. Кутяков И.С. Боевой путь Чапаева. М.: Гос. воен. изд-во, 1936.