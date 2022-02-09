Чапай, доплыви! О характере, боях и недолгой жизни прославленного начдива

Существует мнение, что о Чапаеве стало известно только благодаря книге Дмитрия Фурманова и снятому впоследствии фильму режиссеров Васильевых. Однако на самом деле Чапаев, толком не обучаясь ни грамоте, ни военному искусству (с учебой у него ни в одном заведении не сложилось, он всегда предпочитал теории практику и действие), выстроил довольно успешную военную карьеру уже к осени 1916 года.

Практически за два года он вырос от солдата до фельдфебеля первой роты, то есть самого старшего унтер-офицера (категория военнослужащих младшего командного состава в русской армии с конца XVII века до 1917 года).

Его награды тоже говорят сами за себя: он стал почти полным георгиевским кавалером (три Георгиевских креста) и имел Георгиевскую медаль IV степени. Имеются свидетельства, что он был полным георгиевским кавалером, но документов о Георгиевском кресте I степени по сей день найти не удалось.

Воспоминания очевидцев и современников Чапаева позволяют сделать о нем вывод и как о харизматичном руководителе, пользовавшемся искренней преданностью бойцов и высоким авторитетом у них, и искусном тактике боя, который одерживал победы в значительных операциях, и как о симпатичном человеке твердых убеждений, который за короткий срок сумел создать уездную Красную гвардию, собрав в нее 14 отрядов. Но начнем с начала.

Крестьянин-краснодеревщик

Родился Василий третьим ребенком в крестьянской семье 28 января по старому стилю (9 февраля по новому) 1887 года, место рождения — деревня Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии.

Спустя несколько лет семья переехала в город Балаково Самарской губернии, где Василий проучился в церковно-приходской школе — впрочем, недолго, до третьего класса. За шалость его посадили в карцер (старую пожарную каланчу) без верхней одежды. Был январь, мальчик промерз настолько, что решился выломать стекло и выпрыгнуть из окна.

Благодаря сугробам он не расшибся, а благодаря сердобольным прохожим получилось добраться до дома. До весны Василий болел, и после выздоровления опыт учебы решено было не продолжать. В эти годы юноше приходилось подвизаться на подработках у купцов, торговцев и даже шарманщиков, в конце концов Василий присоединился к отцу и тоже стал плотничать, достигнув в этом мастерстве довольно высокого уровня — их бригаде доверяли не только мелкую работу, но и строительство и отделку храмов.

Сам Чапаев, по воспоминаниям его ближайшего военного соратника Ивана Кутякова, утверждал, что грамоте нигде не учился и "так и остался неучем". А с дивизией "управляться" научился сам — "через партию, через революцию". Все это скорее можно отнести к литературным и идеологическим приемам того времени (книга Кутякова написана в 1936 году).

Возможно, выдуманные факты биографии и некое безобидное (всегда не без самоиронии) позерство, о котором говорят современники, объясняются тем, что Чапаев с юности любил театр и даже сам организовывал любительские постановки.

В 1908 году его призвали на военную службу, но через полгода комиссовали — по одной версии, из-за обнаруженного бельма на глазу, по другой — из-за неблагонадежности старшего брата (впоследствии казненного "за подстрекательство против царя"). Документы, из которых можно было бы понять реальную причину прекращения службы, также не найдены. Так или иначе, через полгода Василий вернулся домой.

В 1909 году Чапаев женился на дочери священника Пелагее Метлиной. Очевидно, по большой любви, потому что венчаться молодым пришлось, как тогда выражались, "самокруткой" — против воли родителей, что в то время, к тому же в крестьянской семье, было из ряда вон выходящим случаем: отец был категорически против, чтобы крестьянский сын связал жизнь с "белоручкой" (впоследствии выяснилось, что он был насторожен не зря — она оставила детей мужу и создала другую семью). Не одобряли выбор Пелагеи и ее родители: они мечтали о состоятельном женихе.