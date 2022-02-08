Отряд кораблей ТОФ провел учения по противовоздушной обороне на Камчатке

ТАСС, 8 февраля. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел на Камчатке учения по противовоздушной обороне, экипажи отработали действия расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса" и артиллерийских установок АК-630. В учениях были задействованы три малых противолодочных корабля и морские тральщики, сообщила во вторник пресс-служба флота.

В составе отрядов имеются малые противолодочные корабли "Холмск", "Усть-Илимск" и "МПК-107", а также морские тральщики "Яков Баляев", "МТ-264" и "МТ-265".

"Отряд кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России провел учение по противовоздушной обороне на внутреннем рейде Авачинской бухты. Экипажи кораблей отработали действия расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса", артиллерийских установок АК-630 и постов визуального наблюдения по отражению ударов условного противника с воздуха. Отряд отработал алгоритм совместных действий кораблей по ведению сосредоточенного огня из систем ПВО по воздушным целям, атакующим с различных курсов, высот и дистанций", - говорится в сообщении.

Расчеты комплексов противовоздушной обороны применили ракетные и артиллерийские комплексы для прикрытия от воздушных атак условного противника. Особое внимание расчеты уделили поиску, сопровождению и уничтожению скоростных малоразмерных целей, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники.