Зенитчики ЦВО начали подготовку к боевым пускам ракет систем С-400 "Триумф" перед учениями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие командных пунктов и боевых расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) приступили к предстрельбовой подготовке перед участием в крупных учениях с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"Специалисты войск противовоздушной обороны по результатам контрольных испытаний с отражением воздушных налетов особо сложных целей условного противника будут допущены к боевым пускам зенитных управляемых ракет ЗРС С-400 "Триумф". Военнослужащие пройдут усиленную теоретическую и практическую подготовку на базе Военной академии воздушно-космической обороны с использованием современных тренировочных комплексов", - говорится в сообщении.

Курс предстрельбовой аттестации включает занятия по тактической, технической, специальной и ракетно-стрелковой подготовке, а также противодействие высокоманевренным, сверхскоростным, баллистическим целям и мишеням, летящим на предельно-малых высотах.

Предстрельбовая подготовка завершится в конце месяца, в ней задействовано более 100 военнослужащих соединений противовоздушной обороны из числа офицеров управления, боевых расчетов и командных пунктов. В конце марта им предстоит выполнить боевые пуски зенитных управляемых ракет на полигоне в Астраханской области.