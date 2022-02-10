Экипажи тральщиков ЧФ отработали постановку и снятие минных заграждений в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Морские тральщики Черноморского флота (ЧФ) "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин" отработали постановку минных заграждений в Черном море, говорится в четверг в сообщении пресс-службы ЧФ.

"В ходе учения экипажи тральщиков осуществили проводку кораблей за тралами с форсированием условного минного заграждения, поразили цели, имитирующие морские мины из артиллерийских орудий, а также отработали действия артиллерийских расчетов при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника. Кроме того, специалисты минно-тральных групп обоих тральщиков произвели разведывательное и контрольное траление, обеспечили прокладку фарватеров в минных полях, осуществили учебную постановку минной банки с последующей выборкой", - сообщили на флоте.

Уточняется, что следующим этапом боевой подготовки тральных сил ЧФ станет противоминное обеспечение плановых совместных учений однородных и разнородных корабельных тактических групп в Черном море.

На флоте напомнили, что в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.