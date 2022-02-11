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Герасимов и Милли обсудили по телефону вопросы международной безопасности

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"11 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Теги
СШАРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичМилли, Марк
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