{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Артиллеристы ВВО выполнили учебно-боевые стрельбы на маневрах в Белоруссии

Они прошли в рамках учений "Союзная решимость - 2022"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) выполнили учебно-боевые стрельбы на маневрах в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллеристы ВВО выполнили учебно-боевые стрельбы в рамках совместных учений "Союзная решимость - 2022", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, артиллерийские подразделения ВВО в рамках розыгрыша практических действий на полигоне Осиповичский Республики Беларусь провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок.

По замыслу учений, незаконные вооруженные формирования перешли в наступление. Артиллеристы создали на пути противника зону заградительного огня, тем самым сорвав его атаку и подход резервов. Также в ходе мероприятия артиллеристы выполнили задачи маршевой подготовки, отработали нормативы по занятию сходу неподготовленных огневых позиций.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, а также для оценки обстановки применялись беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение целей на командный пункт артиллерийского дивизиона. При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша и их быстрой смене после стрельбы.

Теги
Белоруссия
В Новосибирске модернизируют авиационный завод для производства БПЛА "Охотник"
В проект инвестировали около 2,5 млрд рублей
Читать полностью