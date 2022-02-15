Артиллеристы ВВО выполнили учебно-боевые стрельбы на маневрах в Белоруссии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) выполнили учебно-боевые стрельбы на маневрах в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллеристы ВВО выполнили учебно-боевые стрельбы в рамках совместных учений "Союзная решимость - 2022", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, артиллерийские подразделения ВВО в рамках розыгрыша практических действий на полигоне Осиповичский Республики Беларусь провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок.

По замыслу учений, незаконные вооруженные формирования перешли в наступление. Артиллеристы создали на пути противника зону заградительного огня, тем самым сорвав его атаку и подход резервов. Также в ходе мероприятия артиллеристы выполнили задачи маршевой подготовки, отработали нормативы по занятию сходу неподготовленных огневых позиций.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, а также для оценки обстановки применялись беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение целей на командный пункт артиллерийского дивизиона. При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша и их быстрой смене после стрельбы.