Два Ту-22М3 ВКС РФ выполнили воздушное патрулирование над Белоруссией

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование над Белоруссией в рамках российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022". Об этом заявили в четверг в Минобороны РФ.

"В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость - 2022" два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России.

Как уточнили в Минобороны РФ, продолжительность полета российских бомбардировщиков составила около трех часов. "В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром базирования", - добавили в военном ведомстве.

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.