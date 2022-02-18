На Камчатке военный ледокол разбил 15 кв. км ледового поля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Военный ледокол Тихоокеанского флота (ТОФ) провел обколку льдов в Авачинской бухте на Камчатке, чтобы обеспечить безопасность кораблей, судов и подлодок, а также гражданских судов. Всего он ликвидировал более 15 квадратных километров ледового поля, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Военный ледокол "Иван Сусанин" из отряда вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке выполнил обколку льдов в Авачинской бухте и на выходе из нее для обеспечения безопасности мореплавания кораблей, судов и подводных лодок, а также гражданских судов. Особенно сложная ледовая обстановка сложилась в связи с низкими температурами на фарватере Авачинской губы и в бухте Крашенинникова", - сообщила пресс-служба.

Толщина льда, который обкалывал ледокол, достигала 30 сантиметров. Также он ликвидировал "гуляющие" ледовые поля в акватории бухты, в том числе в районе линии мысов Скалистый - Безымянный. Наличие в Авачинской бухте военных ледоколов и буксиров такого типа позволяет осуществлять круглогодичную навигацию как военных, так и гражданских судов, отметила пресс-служба.