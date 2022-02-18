Гвардейский ракетный крейсер провел артиллерийские стрельбы в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы на полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

"По замыслу учения артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. В качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, сброшенные в полигонах боевой подготовки экипажами самолетов морской авиации. Также в рамках учения боевые расчеты гвардейского ракетного крейсера "Москва" выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям. Для имитации кораблей противника на длинных дистанциях использовались корабельные щиты-мишени, а для стрельбы на короткие - макеты плавающих морских мин", - говорится в сообщении.

В ходе отработки огневых задач личным составом ракетно-артиллерийской боевой части корабля поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника. Мероприятия проводились в рамках подготовки к крупным военно-морским учениям под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.