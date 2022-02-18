Военные спасатели завершили подготовку к обеспечению запусков и посадок "Союзов МС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку перед участием в обеспечении безопасности запусков и посадок космических кораблей "Союз МС", первые из которых запланированы на март 2022 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Военные специалисты отработали подъем космонавтов на борт вертолета, на высоту около 30 метров, с помощью специального подъемного устройства, эвакуацию экипажа спускаемого аппарата без привлечения авиации, а также транспортировку спускаемого аппарата на внешней подвеске вертолета Ми-8МТВ5-1 и наземным транспортом на специальной поисково-эвакуационной машине "Синяя птица", - уточняется в сообщении.

Как отмечается, специалисты отрабатывали действия наземной группы с использованием тренажера спускаемого аппарата "Одиссей", который вернулся с орбиты в 2013 году.

В пресс-службе добавили, что в ходе учений военные спасатели выполнили более 1 000 прыжков с парашютом с предельно малых и больших высот от 200 до 4 000 метров с вертолетов и самолетов.

"В финальном учении специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы было задействовано более 200 военнослужащих из более чем 10 воинских частей, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолетов Ан-26 и поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица", специалисты Роскосмоса и Росавиации", - уточнили в округе.

В 2022 году спасатели ЦВО примут участие в поисково-спасательном обеспечении запусков космических кораблей "Союз МС-21" и "Союз МС-22", а также посадок спускаемых аппаратов космических кораблей "Союз МС-19" и "Союз МС-21".