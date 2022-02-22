Воздушная скорая помощь. Как в России развивают санитарную авиацию

В начале 2022 года Национальная служба санитарной авиации (НССА) пополнилась шестью новыми вертолетами "Ансат" и Ми-8МТВ-1. По данным производителя — Казанского вертолетного завода — все машины подготовлены для оснащения специальными медицинскими модулями, боксами для новорожденных или больных коронавирусом. О том, как меняется облик отечественной санавиации и где сегодня наиболее остро нуждаются в ее услугах, — в материале ТАСС.

Помощь летит! Санитарная авиация в нашей стране появилась ещё в 1930-е годы по инициативе Красного Креста. С тех пор этот вид медпомощи переживал взлеты и падения, а в 1990-х и вовсе оказался на грани исчезновения. Полеты в медицинских целях вплоть до последнего времени находились в ведении субъектов РФ, каждый из которых решал задачу как мог, зачастую используя морально устаревшую технику. 2016 год стал отправной точкой возрождения санитарной авиации России. В рамках поручения президента Владимира Путина был утвержден проект по оказанию экстренной медицинской помощи в труднодоступных регионах страны. Из госбюджета были выделены необходимые средства. Затем, в 2017-м, по инициативе государственной корпорации "Ростех" при участии Минздрава и Минпромторга был создан единый оператор воздушной скорой помощи — Национальная служба санитарной авиации (НССА). Как работает НССА Как говорят в руководстве НССА, глобальная задача службы — возрождение и перезапуск системы санитарной авиации, без которой, как известно, не обойтись не только в отдаленных и труднодоступных уголках России, но и в мегаполисах, где из-за пробок обычная автомобильная скорая порой не успевает к пациенту. По данным Ростеха, за прошедший 2021 год воздушный транспорт Национальной службы санитарной авиации выполнил около 5 тыс. вылетов. На вертолетах с красным крестом были эвакуированы более 6 тыс. пациентов, находившихся в критическом состоянии и нуждавшихся в неотложной медицинской помощи. Всего с момента создания в 2019 году санавиация Ростеха помогла доставить в медицинские учреждения 11 тыс. человек.

В сравнении с 2020 годом интенсивность работы санитарной авиации Ростеха выросла в два раза — с 2,5 до более чем 5 тыс. вылетов. Среди пациентов, экстренно доставленных вертолетами НССА в медицинские учреждения, — 281 младенец в возрасте до года и 687 детей в возрасте от одного до семи лет Пресс-служба государственной корпорации "Ростех"

У медиков есть так называемое правило золотого часа, согласно которому выживаемость наиболее вероятна, а риск осложнений снижается, если помощь приходит в первый час после обращения. В основном это правило актуально для пациентов с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами, для пострадавших в ДТП, а также беременных женщин с патологиями. Главная задача санавиации — в случаях, когда счет идет на минуты, максимально быстро доставить людей в специализированные медицинские центры. Согласно данным Ростеха, в 2021 году воздушная неотложка НССА выполняла полёты в Сахалинской, Новосибирской, Свердловской, Воронежской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Самарской, Астраханской, Курской и Рязанской областях, в Бурятии, Дагестане и Чечне, Ставропольском, Камчатском и Приморском краях, Чукотском автономном округе и других регионах.

Описание Вертолет "Ансат" с модулем для эвакуации больных коронавирусом © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

"Сегодня санавиация Ростеха работает в 34 регионах, планируем до конца года увеличить охват до 41 области. Основная задача службы — приходить на помощь там, где отсутствует возможность транспортировки тяжелого пациента обычной каретой скорой помощи — в условиях бездорожья, в горах, на переполненной транспортной магистрали. НССА сегодня — это современные вертолеты, оснащенные по последнему слову медицинской техники, квалифицированные медики и высококлассные пилоты. Здесь мы очень требовательны, потому что в вопросе спасения человеческих жизней не бывает мелочей", — отмечает исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко. Разрешите посадку По словам руководства НССА, одна из главных проблем, с которой сегодня приходится сталкиваться санавиации, — отсутствие инфраструктуры. Сегодня вертолетам с красным крестом приходится базироваться в аэропортах, которые в большинстве находятся за пределами городов. Порой на то, чтобы добраться до пациента, довезти его до вертолета и пройти все необходимые предполетные процедуры, уходит несколько часов, которые могут стоить жизни пациента. В некоторых регионах местные власти строят площадки возле больниц, но, как говорят медики, не все медучреждения для этого подходят. На территории большинства старых советских клиник оборудовать место для посадки вертолета попросту невозможно. По мнению специалистов из Национальной службы санавиации, сегодня для качественного оказания экстренной медпомощи стране необходимо около 2 тыс. новых вертолетных площадок. Воздушные скорые Сегодня в парке НССА более 20 вертолетов. Это МИ-8МТВ-1 и "Ансаты", оборудованные под задачи санавиации. По данным государственной корпорации "Ростех", воздушные скорые от Казанского вертолетного завода оснащены всем необходимым для поддержания жизни больного на борту. Некоторые модели вертолетов оснащаются специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных. Все приборы адаптированы для работы в полете и производятся на предприятиях Ростеха. Легкий "Ансат" — первый российский вертолет, полностью сконструированный и построенный в постсоветское время, применяется в основном в городах и на равнинной местности. По информации производителя, машина может брать на борт одного тяжелого пациента и двух медиков. В кабине вертолета установлены аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), система мониторинга и дефибрилляции, аспиратор — одним словом, все то, что позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь до поступления в стационар.

Летно-технические характеристики вертолета "Ансат" Максимальная взлетная масса — 3 600 кг

Максимальная масса перевозимого груза — 1 235 кг

Максимальная (непревышаемая) скорость полета — 275 км/ч

Максимальная скорость набора высоты —14 м/с

Практический потолок — 5 000 м

Максимальная дальность полета техническая (до сухих баков) — до 525 км

Диапазон эксплуатационных температур — от -45 до +50°С ​ Продолжение

Маневренный "Ансат" может садиться на площадки, подобранные с воздуха, в непосредственной близости от места происшествия. По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова, "Ансаты" отлично зарекомендовали себя в условиях городской застройки и в ситуациях, когда необходимо провести эвакуацию при ДТП прямо с трассы. Кадры одной из таких медицинских спасательных операций НССА опубликовала на своем канале в Youtube. На видео запечатлена серьезная авария с участием нескольких автомобилей и образовавшаяся в результате многокилометровая пробка.

' НССА/Youtube'

Для крупных регионов со множеством отдаленных районов и сложными природными условиями, где часто необходима экстренная помощь на месте, используется Ми-8. Это один из самых массовых и надежных вертолетов в мире. Легендарная российская "восьмерка" при наличии дополнительных медицинских модулей может взять на борт до четырех тяжелых лежачих больных или до 20 легких и в кратчайшие сроки доставить их на большие расстояния. Сегодня основные места службы Ми-8 — Дальний Восток, Сибирь и Арктическая зона.

Описание Вертолет санитарной авиации Ми-8МТВ-1 © Сергей Фадеичев/ТАСС