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На Камчатке экипажи кораблей ТОФ провели тренировку по прикрытию от авиаудара

В учениях приняли участие экипажи корветов "Гремящий", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также фрегата "Маршал Шапошников"

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке провели тренировку по прикрытию пункта базирования от средств воздушного нападения условного противника, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"По легенде учения авиация условного противника совершила авианалет на пункт постоянной дислокации сил Тихоокеанского флота, куда ранее зашел отряд кораблей после учения в Охотском море и Авачинском заливе. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) кораблей отработали алгоритм действий при отражении условного воздушного удара", - сообщила пресс-служба.

Личный состав с помощью средств ПВО своевременно обнаружил и взял на сопровождение имитированные цели, а при входе воздушных объектов в зону поражения средств ПВО условно уничтожили их.

Тренировка была проведена в соответствии с планом боевой подготовки флота. Условные цели в ходе учения были обозначены электронным способом. В учениях были задействованы экипажи корветов "Гремящий", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также фрегата "Маршал Шапошников".

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