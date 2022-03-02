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Военная операция на Украине

Замглавы МО РФ обсудил с президентом Красного Креста взаимодействие на Украине

Разговор проходил по телефону

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером взаимодействие на украинском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в среду.

"2 марта состоялся телефонный разговор заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК, в том числе на украинском направлении", - сказали в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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Военная операция на Украине
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