Минобороны РФ сообщило, что войска ДНР в ходе наступления продвинулись на 8 км

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Войска Донецкой Народной Республики в ходе наступления продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье. Подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка", - сказал он.

По его словам, Вооруженные силы РФ продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, и взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевенковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очеревятая и Новопрокоповка.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.