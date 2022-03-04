{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

МО РФ: более 7,5 тыс. иностранцев удерживаются в городах Украины в качестве заложников

В частности, речь идет о гражданах Индии, Вьетнама, Иордании, Египта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. иностранцев удерживаются в городах Украины в качестве заложников, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Только одних иностранцев, насильно удерживаемых в качестве заложников в различных населенных пунктах Украины, на сегодняшний день свыше 7,5 тыс. В том числе в Харькове - 3 189 граждан Индии, 2 700 граждан Вьетнама, 200 граждан Иордании, 30 граждан Египта; в городе Сумы - 576 граждан Индии, 121 гражданин Китая и 100 граждан Ганы, а также 60 граждан Египта и 45 граждан Иордании", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
Читать полностью