МО РФ: более 7,5 тыс. иностранцев удерживаются в городах Украины в качестве заложников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. иностранцев удерживаются в городах Украины в качестве заложников, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Только одних иностранцев, насильно удерживаемых в качестве заложников в различных населенных пунктах Украины, на сегодняшний день свыше 7,5 тыс. В том числе в Харькове - 3 189 граждан Индии, 2 700 граждан Вьетнама, 200 граждан Иордании, 30 граждан Египта; в городе Сумы - 576 граждан Индии, 121 гражданин Китая и 100 граждан Ганы, а также 60 граждан Египта и 45 граждан Иордании", - сказал он.