Минобороны РФ: Запад, ОБСЕ и ООН не дают адекватной оценки происходящему на Украине

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Коллективный Запад и международные организации не дают адекватной оценки происходящему на Украине, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"К сожалению, адекватной оценки происходящему ни коллективный Запад, ни Организация Объединенных Наций, ни ОБСЕ и другие международные организации до настоящего времени так и не дали", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что в сложившейся ситуации напрашиваются вопросы к мировому сообществу. "Как долго миллионы мирных жителей Украины и тысячи иностранных граждан будут находиться в условиях страха и унижения? Сколько из них должны умереть от рук нацистов прежде, чем цивилизованный мир откроет на все это глаза? Пока никаких ответов на эти вопросы нет, в том числе и от тех, кто довел Украину до такого состояния", - сказал генерал.

Мизинцев подчеркнул, что "при этом десятки тысяч людей, в том числе иностранцы, превращены в заложников и, по сути, являются живым щитом, прикрывая чудовищные действия украинских бандитов и террористов".